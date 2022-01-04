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Происшествия

В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

12:40, 04.01.2022
В Тюменской области на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Фото: 72.mchs.gov.ru

В Тюменской области произошел пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным МЧС, на НПЗ загорелась установка глубокой переработки мазута. Площадь возгорания составляет 100 кв. м. Пожар ликвидировали.

Фото: 72.mchs.gov.ru

На предприятии не проводили эвакуацию. Причину пожара и ущерб предстоит установить.

Антипинский НПЗ — крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод, он расположен в промышленной зоне Тюмени.

В конце ноября в Дзержинске произошел пожар на заводе боеприпасов. Никто не пострадал, было возбуждено уголовное дело.

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