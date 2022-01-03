«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Торпедо» в первом матче года

Хоккейный клуб «Нефтехимик» выиграл в первом матче 2022 года на свем льду у нижегородского «Торпедо».

Победа нижнекамцев получилась волевой, поскольку команда Олега Леонтьева уступала 0:1 до 52 минуты игры. Сравнял счет Вячеслав Лещенко, отметившийся уже шестой шайбой в составе «волков» после своего перехода в декабре. А вскоре и американский легионер Дэн Секстон удачно подставил клюшку на пятаке, и вывел свою команду вперед — 2:1.

Нижнекамцы занимают седьмое место в Восточной конференции КХЛ, что дает право участвовать в Кубке Гагарина-2022.

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет в Москве 5 января с ЦСКА.