«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Торпедо» в первом матче года
Хоккейный клуб «Нефтехимик» выиграл в первом матче 2022 года на свем льду у нижегородского «Торпедо».
Победа нижнекамцев получилась волевой, поскольку команда Олега Леонтьева уступала 0:1 до 52 минуты игры. Сравнял счет Вячеслав Лещенко, отметившийся уже шестой шайбой в составе «волков» после своего перехода в декабре. А вскоре и американский легионер Дэн Секстон удачно подставил клюшку на пятаке, и вывел свою команду вперед — 2:1.
Нижнекамцы занимают седьмое место в Восточной конференции КХЛ, что дает право участвовать в Кубке Гагарина-2022.
Следующий матч «Нефтехимик» сыграет в Москве 5 января с ЦСКА.
Справка
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
«Нефтехим Арена»
Голы:
- 0:1 — Агостино (Миле, Леннстрём, 14:21, бол)
- 1:1 — Лещенко (Хайруллин, Клок, 51:47, бол)
- 2:1 — Секстон (Кнот, Галимов, 54:44)
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