В Казани за неделю скорая медицинская помощь выполнила более 8 тысяч вызовов

В Казани за минувшую неделю скорая медицинская помощь выполнила 8180 вызовов, из них 1194 — в общественные места. Об этом сообщает мэрия города.

Большая часть вызовов (7094) была осуществлена по поводу различных заболеваний. 136 выездов совершены из-за острых нарушений мозгового кровообращения, 43 — по причине острых инфарктов миокарда. В 70 случаях врачи выезжали на роды.

Фото: realnoevremya.ru

В результате несчастных случаев медики отправлялись на помощь людям 1016 раз. 51 звонок поступил с мест ДТП, где в общей сложности пострадали 44 человека, госпитализировали 30 потерпевших.

Сегодня сообщалось, что в Татарстане на автодороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск произошло смертельное ДТП: погибли водитель и пассажирка автомобиля «Хонда Цивик», который столкнулся с грузовиком «Скания».

Диана Жиленкова