Путин: буллинг связан с манерами поведения, которые часто навязываются соцсетями

Буллинг обусловлен манерами поведения, которые очень часто навязываются социальными сетями. С таким мнением выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он отметил, что вопрос влияния таких международных платформ на сознание и воспитание подрастающего поколения активно обсуждается среди западных властей. Путин призвал последовать этому примеру и внимательно присмотреться к влиянию соцсетей на психику подростков и детей, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В сентябре сообщалось, что, по результатам исследований, 55% детей сталкивались с буллингом. Причем 39% детей, оказавшихся в такой ситуации, не рассказывали об этом никому.

Диана Жиленкова