Песков опроверг слухи о том, что во время новогоднего обращения Путин был в бронежилете

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал мнения о том, что новогоднее обращение президента Владимира Путина было смонтировано вместо записи в один дубль, а сам он находился в бронежилете. По словам представителя Кремля, авторы подобных сообщений «переусердствовали» с домыслами.

«Это полная глупость! Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» — передает слова Пескова Daily Storm.

Фото: скриншот видео

В традиционном новогоднем обращении президента России прозвучали слова поддержки жителям страны, потерявшим родственников из-за COVID-19.

Первыми поздравление Путина с Новым годом увидели жители Чукотки и Камчатки.

Диана Жиленкова