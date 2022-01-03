В Белоруссии легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в котором находились 40 россиян

В Витебской области произошло ДТП. Водитель автомобиля Renault для обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились 42 человека. 40 из них — россияне.

По данным Следственного комитета Белоруссии, авария произошла на 120 км автодороги М-8 «Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины». Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) белорусского уголовного кодекса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался. Пассажиры, а также водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. В числе пострадавших оказались четверо детей.

Вчера в Рязанской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек.

Диана Жиленкова