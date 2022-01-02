В Рязанской области произошло ДТП — погибли пять человек
Сегодня утром в Скопинском районе Рязанской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД области.
По имеющимся данным, пять человек погибли, 21 — пострадал. Шестерых пострадавших госпитализировали, трое из них находятся в реанимации. По информации региональной прокуратуры, один из погибших — водитель.
Авария произошла примерно в 5.45 возле села Вослебово в Скопинском районе. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров. Вероятной причиной происшествия называют то, что водитель уснул за рулем.
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