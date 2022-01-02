В Рязанской области произошло ДТП — погибли пять человек

Сегодня утром в Скопинском районе Рязанской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД области.

По имеющимся данным, пять человек погибли, 21 — пострадал. Шестерых пострадавших госпитализировали, трое из них находятся в реанимации. По информации региональной прокуратуры, один из погибших — водитель.

Авария произошла примерно в 5.45 возле села Вослебово в Скопинском районе. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров. Вероятной причиной происшествия называют то, что водитель уснул за рулем.

Накануне в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП. Три человека погибли.

Дарья Акимова