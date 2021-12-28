Республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2022» пройдут 12 февраля

Фото: Максим Платонов

12 февраля 2022 года состоятся республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана — 2022». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, Министерству спорта РТ в том числе поручено организовать работу по подготовке и проведению 12 февраля в Казани XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» с массовым привлечением к участию в ней разновозрастных слоев населения.



Фото: Максим Платонов

Также ведомству необходимо предложить руководителям органов государственной власти, предприятий и организаций различных форм собственности РТ организовать участие своих сотрудников в данных соревнованиях.

В этом месяце стало известно, что зимой в Казани будут открыты восемь лыжных трасс и 21 каток. Кроме того, на 13 лыжных базах будут доступны больше 1,5 тысячи пар лыж.



Диана Жиленкова