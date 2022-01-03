Около Нижнекамска открылся санный спуск

В 26 километрах от Нижнекамска, около деревни Сименеево, 2 января открылся санный спуск. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.

На новом аттракционе могут прокатиться все желающие совершенно бесплатно. Длина горки составляет 150 метров. Жители близлежащих сел и Нижнекамска сразу же приехали опробовать новый спуск, взяв с собой ледянки, снегокаты и тюбинги.

Отмечается, что на этом месте была высокая горка, с которой катались в свое время старожилы деревни. Теперь ее благоустроили общими усилиями и сделали санный спуск.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 27 декабря прошло торжественное открытие катка в парке «Черное озеро». На празднике выступали группа «Оммаж», DJ Timur Ptahin, M’Dee.



Дарья Акимова