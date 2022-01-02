В Ижевске временно остановил работу аэропорт из-за сильного снегопада

Аэропорт Ижевска сегодня временно остановил работу по причине погодных условий, в частности, снегопада. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Приволжская транспортная прокуратура.

Полеты были прекращены в 16:30 по мск из-за сильного снегопада. По предварительной информации работа аэропорта возобновится в 19 часов. Пока производится очистка взлетно-посадочной полосы.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Ижевска. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлые выходные и з-за непогоды более 50 автобусных рейсов пришлось отменить в Башкирии. Это коснулось межрегионального и межмуниципального транспорта.

Дарья Акимова