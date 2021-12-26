В Башкирии отменили более 50 автобусных рейсов из-за непогоды

В Башкирии отменены более 50 автобусных рейсов из-за непогоды и произошедшего впоследствии этого перекрытия участков на федеральных трассах. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Это коснулось межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов. С Южного вокзала Уфы отменено 22 рейса, из Нефтекамска — два, Белебея — шесть, Стерлитамака — два, Туймазов — девять, Красноусольского — шесть, с автовокзала в Киргиз-Мияки — три рейса.

Также задержано три автобуса из Башкортостана без пассажиров в Оренбурге и два в Уфе. Кроме этого, 16 самолетов не смогли вылететь из уфимского аэропорта.

Фото: gkchs.bashkortostan.ru

Утром в Башкортостане на трассе М-5 из-за сильной метели застряли 33 автомобиля.

Дарья Акимова