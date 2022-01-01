Умер волейболист и трехкратный призер Олимпийских игр Вадим Хамутцких

31 декабря скончался российский волейболист, тренер и трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких. Об этом сообщается на сайте белгородского клуба «Белогорье», где он работал тренером.

Хамутцких было 52 года. О причинах смерти не сообщается.

Спортсмен семь раз становился чемпионом и шесть раз обладателем Кубка России, дважды победил в Лиге чемпионов. В составе сборной России завоевал одну серебряную и две бронзовые олимпийские медали, а также стал серебряным призером чемпионата мира в 2002 году.

Фото: belogorievolley.ru

29 декабря умерла известная казанская журналистка Елена Чернобровкина. Ей было 70 лет.

Дарья Акимова