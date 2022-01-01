Новости бизнеса

04:30 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

IKEA планирует поднять цены на 9%

02:12, 01.01.2022
IKEA планирует поднять цены на 9%
Фото: pixabay.com

IKEA поднимет цены в среднем на 9% из-за растущих затрат на транспортировку и сырье, сообщает «Коммерсант».

Как пояснил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю, впервые с тех пор, как повышение трат стало влиять на мировую экономику, компания вынуждена переложить часть увеличенных затрат на клиентов.

В INGKA Group добавили, что IKEA сталкивается со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями до сих пор, и это увеличивает траты.

Фото: pixabay.com

В октябре в IKEA предупреждали о возможной нехватке товаров.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляУслуги

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок