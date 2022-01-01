IKEA планирует поднять цены на 9%

IKEA поднимет цены в среднем на 9% из-за растущих затрат на транспортировку и сырье, сообщает «Коммерсант».



Как пояснил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю, впервые с тех пор, как повышение трат стало влиять на мировую экономику, компания вынуждена переложить часть увеличенных затрат на клиентов.

В INGKA Group добавили, что IKEA сталкивается со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями до сих пор, и это увеличивает траты.

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В октябре в IKEA предупреждали о возможной нехватке товаров.

Маргарита Головатенко