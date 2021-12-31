В Казани снизилась доходность ресторанов от корпоративов

В Казани снизилась доля ранних бронирований корпоративов — в 2021 году их было не более 30%, рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.



Доходность ресторанов от корпоративов относительно прошлого года снизилась на 20%. В связи со снижением покупательной способности стал ниже средний чек. Однако наполняемость столов не изменилась, рестораторы не экономят на шоу-программах.

Снизилась маржинальность корпоративов. «Но для ресторанов важно было отработать декабрь, не растеряв своих гостей, которые голосуют рублем. Будем стараться заработать на обороте», — приводит слова Шарафутдиновой ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани туристы забронировали до 80% мест в ресторанах в новогоднюю ночь. В этом году заполняемость ресторанов в ночь с 31 декабря по 1 января составляет почти 100%.

Маргарита Головатенко