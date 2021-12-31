Казанцы могут встретить Новый год в парке «Черное озеро» или на центральной елке возле «Чаши»

Фото: Максим Платонов

В Казани для всех жителей и гостей организуют большой праздник. Встретить Новый год казанцы могут в парке «Черное озеро» и на центральной елке города возле «Чаши».



Во время праздничных гуляний будет организована концертная программа, которая продлится до 3 часов утра. На открытом воздухе можно будет посмотреть новогодние обращения президента России и президента Татарстана.

На сцене у Центра семьи «Казан» выступят группа «Хитобои» и ансамбль «Веселые Волгари». встретить Новый год и покататься на коньках можно будет в парке «Черное озеро». Прокат коньков будет открыт до 2.00.

Фото: realnoevremya.ru

О том, куда сходить в Казани на новогодних каникулах — в подробном гиде «Реального времени»,

Маргарита Головатенко