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Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -7 градусов

06:28, 01.01.2022
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 1 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами снег, мокрый снег; днем местами слабая метель. В отдельных районах гололед.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -2... -7 градусов. В Казани ожидается от -3 до -5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -4 до -7 градусов.

Общество Татарстан

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