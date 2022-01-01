Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -7 градусов
В субботу, 1 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами снег, мокрый снег; днем местами слабая метель. В отдельных районах гололед.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -2... -7 градусов. В Казани ожидается от -3 до -5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -4 до -7 градусов.Общество Татарстан
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