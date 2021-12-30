Новости происшествий

16:42 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани 15 человек эвакуировались из-за возгорания в кафе

16:13, 30.12.2021
В Казани 15 человек эвакуировались из-за возгорания в кафе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Казани произошло возгорание в халяль-маркете по адресу улица Мусина, 68б. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходило горение жировых отложений на кухне на первом этаже в кафе в двухэтажном административном здании. Площадь пожара устанавливается, его площадь составила 3 кв. м.

По данным «Яндекса», в здании на первом этаже находится кафе Smart Foods.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также