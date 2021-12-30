Мэр Томска Кляйн получил два года колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство

Мэр Томска Иван Кляйн, который ранее являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво», получил два года колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, сообщает «РИА Новости».

Силовики пришли к мэру утром 11 ноября 2020 года. Следствие считает, что он в 2016 году помешал коммерсанту получить земельный участок, поскольку он примыкал к организации «Томское пиво». В 2015 году, по версии следствия, Кляйн сказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок своей дочери без торгов. Еще один вменяемый эпизод — Иван Кляйн оставался акционером «Томского пива», будучи на посту мэра.

Кляйн руководил городом с 2013 года. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

27 декабря в последнем слове Кляйн попросил суд признать его невиновным, а три эпизода дела сфабрикованными.

Маргарита Головатенко