В Казани утвердили план проведения проверок за соблюдением трудового законодательства на 2022 год

В Казани утвердили план проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных исполкому на 2022 год. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Всего в план входят 39 городских организаций, в том числе музыкальные, спортивные и общеобразовательные школы, культурные центры и др.

Фото: скриншот документа

Тем временем в целом по республике продолжается проверка соблюдения ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19. Например, в прошлом месяце нарушения обнаружили у 263 республиканских объектов (20,4% от общего числа).

Диана Жиленкова