В казанском «Салават купере» заселили новый 388-квартирный соципотечный дом

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В Казани в микрорайоне «Салават купере» заселили шестой с начала 2021 года соципотечный дом. 388-квартирная многоэтажка находится по улице Махмута Гареева 11/2.

В четырех подъездах 17-этаэжного здания квартиры получили работники предприятий и бюджетных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, медработники — получатели грантов, молодые и многодетные семьи и дети-сироты, сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.

Общая площадь квартир в новой многоэтажке — 18,4 тыс. кв. м. Большая их часть однокомнатные — 218. В доме также 134 двухкомнатные и 36 трехкомнатных квартир.

— Сейчас в «Салават купере» в различной степени готовности находятся еще 20 домов на 2 158 квартир, — рассказал исполнительный директор Госжилфонда при президенте РТ Марат Зарипов. С начала года в микрорайоне заселили пять соципотечных домов на 1 492 квартиры.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

В этом месяце Госжилфонд при президенте Татарстана передал исполкому 141 квартиру в жилом комплексе «Салават купере» для расселения граждан из аварийного жилья. 79 однокомнатных, 46 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир получат горожане за счет государства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».



Татьяна Демина