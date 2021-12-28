Новости спорта

07:40 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России по хоккею победила Швейцарию на МЧМ

06:31, 28.12.2021
Сборная России по хоккею победила Швейцарию на МЧМ
Фото: iihf.com

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа МЧМ-2022.

Встреча завершилась со счетом 4:2. В российской команде забили Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Швейцарцы ответили бросками Аттилио Бьяски и Фабиана Рицмана.

Следующая встреча пройдет со Словакией 30 декабря.

Вчера хоккеисты молодежной сборной России проиграли команде Швеции. Встреча завершилась со счетом 6:3.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также