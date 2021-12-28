Сборная России по хоккею победила Швейцарию на МЧМ
Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа МЧМ-2022.
Встреча завершилась со счетом 4:2. В российской команде забили Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Швейцарцы ответили бросками Аттилио Бьяски и Фабиана Рицмана.
Следующая встреча пройдет со Словакией 30 декабря.
Вчера хоккеисты молодежной сборной России проиграли команде Швеции. Встреча завершилась со счетом 6:3.
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