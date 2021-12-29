В Казани пройдет третий Слет институций современного искусства

В Казани пройдет третий Слет институций современного искусства. Это ежегодное мероприятие для сотрудников учреждений культуры из России и стран ближнего зарубежья, инициированное Музеем современного искусства «Гараж».

Мероприятие состоится летом 2022 года. Команда музея «Гараж» вместе с соорганизаторами и экспертами культурной индустрии Татарстана организует программу слета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С инициативой провести это мероприятие в столице республики выступили помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и фонд «Институт развития городов Республики Татарстан». Казань выбрали местом проведения слета за логистическую доступность, наличие развитой инфраструктуры и большое количество культурных учреждений, сообщила пресс-секретарь помощника президента РТ Диляра Галеева.

Первый Слет институций современного искусства проходил в 2020 году в онлайн-формате. Второе мероприятие проходило в этом году в Самаре, передает ТАСС.

В декабре в Казани в новом крытом комплексе экстрим-парка «Урам» проходил фестиваль уличной культуры «Урам». Хедлайнером мероприятия был THOMAS MRAZ.



Татьяна Леухина