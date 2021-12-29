Татарстан входит в десятку ведущих регионов России по изобретательской активности

Татарстан занимает лидирующие позиции в составе Ассоциации инновационных регионов России по количеству научных организаций и научных сотрудников. Также республика входит в десятку ведущих регионов по изобретательской активности, об этом сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на встрече президента РТ Рустама Минниханова с ректорами вузов и руководителями научных организаций.

Наибольшее количество заявок на изобретение полезной модели подали компании «Татнефть» и КАМАЗ. Среди вузов наиболее активны КНИТУ-КАИ, КГАСУ и КФУ.

Фото: tatarstan.ru

Казанский научный центр РАН, КФУ и КГЭУ получили в этом году право на создание шести молодежных научных лабораторий. А КФУ и КНИТУ-КАИ победили в конкурсе на создание специализированных учебно-научных центров. На конкурсной основе Казанский научный центр РАН привлек дополнительные средства из федерального бюджета на обновление приборной базы.

В республике по поручению Минниханова начали разработку региональной программы научно-технологического развития республики. Она должна объединить усилия университетов, учреждений науки, предприятий реального сектора экономики и региональные органы исполнительной власти.



Минниханов отметил, что работа, которую провели в части аудита и привлечения внешних экспертов, даст хорошую возможность подготовить новую стратегию по каждому вузу.

— Научно-образовательный комплекс — это наше конкурентное преимущество. У нас по всем направлениям — инженерному, химическому, спортивному и культурному — имеется потенциал, который нужно развивать, — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина