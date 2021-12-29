В России предлагают запретить многоженство мужчинам, которые нарушают равноправие в семье

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ предлагает запретить мужчинам-мусульманам многоженство, если те ущемляют права женщин и нарушают принципы равноправия в семье.

Как рассказал зампредседателя совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, основное условие многоженства в исламе — это справедливое и равноправное отношение ко всем женам. Однако многие его не соблюдают. В таком случае мужчине следует запретить заключать новый брак.

Фото: pxhere.com

Аляутдинов отметил, что практика многоженства в регионах РФ получает все большее распространение. Особенно это наблюдается в субъектах с преобладанием мусульманского населения — это Татарстан, Чечня, Карачаево-Черкесия и др., передает ТАСС.

В прошлом году президент РТ Рустам Минниханов заявил, что не поддерживает идею многоженства.

Диана Жиленкова