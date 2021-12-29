«Нефтехимик» продлил контракты с четырьмя хоккеистами. Двое из них — собственные воспитанники

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил в своих социальных сетях о продлении контрактов сразу с четырьмя хоккеистами.

Двое из игроков, получивших более долгосрочные соглашения, собственные воспитанники 2000 года рождения — нападающий Андрей Чивилев и вратарь Ярослав Озолин. Еще двое продленных хоккеистов — чешские легионеры Рональд Кнот и Лукаш Клок.

«Впереди решающие битвы в борьбе за попадание в плей-офф. ХК «Нефтехимик» в настоящее время решает не только текущие задачи, но и ведет активную работу, рассчитанную на перспективу», — говорится в заявлении клуба.

«Нефтехимик» после 43 матчей регулярного чемпионата Континентальной лиги занимает седьмое место в Восточной конференции.