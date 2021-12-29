Председатель КС Зорькин допустил возврат смертной казни в России

В России могут снять мораторий на смертную казнь, такое мнение выразил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.



«То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — приводит слова Зорькина RT.

Вопрос о возвращении этой меры не может быть закрыт до тех пор, пока происходят умышленные убийства. В то же время многое зависит от правовой ситуации в стране, считает председатель КС.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко