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Председатель КС Зорькин допустил возврат смертной казни в России

07:26, 29.12.2021
Председатель КС Зорькин допустил возврат смертной казни в России
Фото: realnoevremya.ru

В России могут снять мораторий на смертную казнь, такое мнение выразил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.

«То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — приводит слова Зорькина RT.

Вопрос о возвращении этой меры не может быть закрыт до тех пор, пока происходят умышленные убийства. В то же время многое зависит от правовой ситуации в стране, считает председатель КС.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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