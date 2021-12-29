5 семейных мультфильмов на Новый год: что посмотреть на IVI

Новый 2022 год начнется для россиян с целых 10 нерабочих дней. Школьникам повезет еще больше — каникулы продлятся аж до 12 января. И чтобы как следует зарядиться позитивом, можно чередовать активный отдых с просмотром лучших анимационных картин.

В топ-5 мультфильмов уходящего года по версии онлайн-кинотеатра IVI вошли:

«Митчеллы против машин» (18+) — фантастическая комедия о победе семейных ценностей над восставшим искусственным разумом. История начинается с конфликта в семействе Митчеллов: отец Рик не разделяет увлечения дочки Кэти режиссурой и явно не рад ее поступлению в творческий колледж. Но объединившись для спасения мира от техноапокалипсиса, Митчеллы мирятся и начинают лучше понимать друг друга. «Райя и последний дракон» (6+) — фэнтези-история о доверии и предательстве, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Главная героиня — дочь вождя племени из страны Сердца оказывается жертвой обмана и допускает роковую ошибку, которая ставит под угрозу жизни соплеменников. Но Райя находит в себе силы исправить ситуацию, вместе с друзьями воскрешая окаменевших людей и драконов и вернув в страну процветание. «Спирит Непокорный» (6+) — трогательный и вдохновляющий сюжет про взросление, дружбу и поиск себя. Храбрая и свободолюбивая девушка Лаки Прескотт обретает необычного друга — непокорного мустанга по кличке Спирит. Чтобы защитить его от жестокого ковбоя, Лаки втягивается в круговорот опасных и захватывающих дух приключений, от которых невозможно оторваться до финальных титров. «Лука» (6+) — мультфильм о приключениях юного морского монстра по имени Лука, который ослушался родителей и решил провести каникулы на итальянском побережье в компании лучшего друга Альберто. Выйдя на берег, они превращаются в обычных подростков, а коснувшись воды — приобретают прежний облик. Любопытные монстры-тинейджеры знакомятся с человеческим миром и узнают ценность настоящей дружбы. «Босс-молокосос 2» (6+) — сиквел истории про самого юного и очаровательного в мире босса. Главные герои братья Тим и Тед успели повзрослеть и отдалиться друг от друга, но новая миссия от секретной корпорации младенцев BabyCorp дает им шанс снова вернуться в детство и объединившись дать отпор злому гению Эрвину Армстронгу.

Кстати, с 5 января в IVI можно будет посмотреть новый анимационный фэнтези-фильм «Лига Монстров». Действие разворачивается в мире, где монстры дружат с людьми и устраивают популярные спортивные поединки под названием «монстрический реслинг». Девочка-подросток Винни мечтает стать успешным тренером и превратить неуклюжего монстра Стива в чемпиона. Хотите узнать, получится ли у ребят завоевать победу? Располагайтесь поудобнее и включайте онлайн-кинотеатр IVI.

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