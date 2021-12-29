Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -17 градусов
В среду, 29 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег.
Ветер юго-западный с переходом днем на юго-восточный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -12... -17 градусов. В Казани ожидается от -13 до -15 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -13 до -15 градусов.Общество Татарстан
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