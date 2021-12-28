В МВД рассказали, из каких стран чаще всего приезжают в Казань

Фото: Максим Платонов

Несмотря на пандемию коронавируса, в Казань регулярно приезжают граждане из других стран, в основном из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Китая. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Казани Андрей Шулепов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отдел миграции Управления МВД России по Казани в этом году поступило более 139 тысяч обращений о приезде в Россию и 105 тысяч заявлений об отъезде. Сейчас на миграционном учете состоят более 27 тысяч граждан, прибывших из-за рубежа. Среди них 8 тысяч — имеют документ, разрешающий трудовую деятельность. Еще более 2 тысяч граждан имеют право на временное проживание и 5 тысяч имеют вид на жительство. За 11 месяцев в Казань приехали 164 иностранных гражданина, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В ноябре в Казани засняли на видео толпу мигрантов, которые стояли в ожидании платной вакцинации от COVID-19 в медучреждении по адресу: Короленко,54.



Татьяна Леухина