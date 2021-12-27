В России направили в суд первое уголовное дело из-за читов для World of Tanks

В России направили в суд первое уголовное дело из-за читов для компьютерной игры World of Tanks в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова. Он обвиняется по статье «Создание и распространение вредоносных компьютерных программ» (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Сейчас Кирсанов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина обвиняется в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Ущерб разработчику игр следствие оценило в 670 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кирсанов стал первым в России обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет ТАСС.



В декабре стало известно, что Минцифры России возьмет под контроль кражи и сливы персональных данных граждан. Ведомство нашло подрядчика, который займется мониторингом даркнета, хакерских форумов и каналов в Telegram.



Татьяна Леухина