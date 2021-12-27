«Ак Барс» обменял Рината Валиева в минское «Динамо»

Казанский «Ак Барс» обменял защитника Рината Валиева в минское «Динамо» на денежную компенсацию. Летом казанцы подписали контракт с хоккеистом, у которого не было практики в профессиональном хоккее больше года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

До того он провел несколько сезонов в Северной Америке. Был заигран за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, а в АХЛ играл за «Торонто Марлис» и «Лаваль Рокет».

В нынешнем сезоне Валиев сыграл за «Ак Барс» всего один матч в КХЛ. Еще 23 матча в Высшей хоккейной лиге в составе «Барса».