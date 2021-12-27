Минниханов: «Мы очень ждем реализации проекта ЭП-600»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции заявил, что реализация проекта ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» — это возможность дальнейшего расширения.

— Мы очень ждем реализации проекта ЭП-600. Это столько же этилена, сколько сегодня производит Нижнекамск. Это значит, производные — полиэтилен, полипропилен. Это возможность дальнейшего расширения. Идет хорошая динамика по «Казаньоргсинтезу». Всем нам понятно, что ТАИФ и СИБУР объединились, и эти предприятия входят как бы в структуру. По нашей договоренности, по соглашению, которое мы подписали, еще есть «ТГК-16», — сказал он.

Все инвестпрограммы, которые были продлены нами для Группы компаний «ТАИФ», они будут реализованы, отметил Минниханов.