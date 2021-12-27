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Строительство автобана М-12 от Москвы до Казани подорожало на 200 млрд рублей — это много или мало?

17:40, 27.12.2021 5
Строительство автобана М-12 от Москвы до Казани подорожало на 200 млрд рублей — это много или мало?

Стоимость строящейся автотрассы М-12 от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Подорожание он объяснил ростом цен на метал и увеличением зарплат строителям.

Еще один фактор — дорога стала длиннее на 15 км, так как ее нужно соединить с существующей М-7 «Волга» у Казани и вывести на Екатеринбург.

— Мы сейчас находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15—20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом, — сказал Хуснуллин и отметил, что если запущенные стройки придется остановить, «последствия будут очень плохими».

Фото: tatarstan.ru

Несмотря на это, Хуснуллин выразил уверенность, что трасса будет построена вовремя. Завершить строительство М-12 планируется в 2024 году.

200 миллиардов — это:

  • $2,7 миллиарда.
  • Треть от изначальной цены — до этого проект оценивался в 623 миллиарда рублей.
  • Столько же привлекли в дорожную отрасль России в этом году за счет опережающего финансирования.
  • В 2 раза больше, чем выделят регионам России на развитие дорог — в ближайшие два года 84 субъекта страны получат 100 миллиардов рублей. Татарстан из этой суммы получил 2 миллиарда.
  • В 2,5 раза меньше общей стоимости строительства скоростной магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург — по данным «Фонтанки», она составляет более 459 миллиардов рублей.
  • В 2,8 раза больше стоимости строительства трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов — 71,4 миллиарда рублей.
  • На такую же сумму выросли расходы на строительство инфраструктуры в России из-за инфляции и неизрасходованных денег.
Фото: Максим Платонов
  • На эти деньги можно построить шесть Вознесенских трактов в Казани — стоимость реализации проекта, по предварительным данным, оценивается в 31 миллиард рублей.
  • Аналогичную сумму получат регионы из федерального бюджета до 2024 года на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов.
  • В два раза меньше, чем получила Москва на строительство объектов улично-дорожной сети в 2018—2020 годах — 404,6 миллиарда рублей.
Дарья Пинегина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17:48
    Нормально.
    Современная дорога очень нужна.
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    Анонимно 18:57
    Очень много
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  • Анонимно 18:06
    Очень меого!
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  • Анонимно 18:07
    И где будут брать теперь такие средства?
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  • Анонимно 18:57
    Не заморозят, надеюсь
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