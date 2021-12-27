Строительство автобана М-12 от Москвы до Казани подорожало на 200 млрд рублей — это много или мало?
Стоимость строящейся автотрассы М-12 от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Подорожание он объяснил ростом цен на метал и увеличением зарплат строителям.
Еще один фактор — дорога стала длиннее на 15 км, так как ее нужно соединить с существующей М-7 «Волга» у Казани и вывести на Екатеринбург.
— Мы сейчас находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15—20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом, — сказал Хуснуллин и отметил, что если запущенные стройки придется остановить, «последствия будут очень плохими».
Несмотря на это, Хуснуллин выразил уверенность, что трасса будет построена вовремя. Завершить строительство М-12 планируется в 2024 году.
200 миллиардов — это:
- $2,7 миллиарда.
- Треть от изначальной цены — до этого проект оценивался в 623 миллиарда рублей.
- Столько же привлекли в дорожную отрасль России в этом году за счет опережающего финансирования.
- В 2 раза больше, чем выделят регионам России на развитие дорог — в ближайшие два года 84 субъекта страны получат 100 миллиардов рублей. Татарстан из этой суммы получил 2 миллиарда.
- В 2,5 раза меньше общей стоимости строительства скоростной магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург — по данным «Фонтанки», она составляет более 459 миллиардов рублей.
- В 2,8 раза больше стоимости строительства трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов — 71,4 миллиарда рублей.
- На такую же сумму выросли расходы на строительство инфраструктуры в России из-за инфляции и неизрасходованных денег.
- На эти деньги можно построить шесть Вознесенских трактов в Казани — стоимость реализации проекта, по предварительным данным, оценивается в 31 миллиард рублей.
- Аналогичную сумму получат регионы из федерального бюджета до 2024 года на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов.
- В два раза меньше, чем получила Москва на строительство объектов улично-дорожной сети в 2018—2020 годах — 404,6 миллиарда рублей.
комментарии
Современная дорога очень нужна.