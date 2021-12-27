Строительство автобана М-12 от Москвы до Казани подорожало на 200 млрд рублей — это много или мало?

Стоимость строящейся автотрассы М-12 от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Подорожание он объяснил ростом цен на метал и увеличением зарплат строителям.

Еще один фактор — дорога стала длиннее на 15 км, так как ее нужно соединить с существующей М-7 «Волга» у Казани и вывести на Екатеринбург.

— Мы сейчас находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15—20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом, — сказал Хуснуллин и отметил, что если запущенные стройки придется остановить, «последствия будут очень плохими».

Фото: tatarstan.ru

Несмотря на это, Хуснуллин выразил уверенность, что трасса будет построена вовремя. Завершить строительство М-12 планируется в 2024 году.

200 миллиардов — это:

$2,7 миллиарда .

. Треть от изначальной цены — до этого проект оценивался в 623 миллиарда рублей.

— до этого проект оценивался в 623 миллиарда рублей. Столько же привлекли в дорожную отрасль России в этом году за счет опережающего финансирования.

за счет опережающего финансирования. В 2 раза больше, чем выделят регионам России на развитие дорог — в ближайшие два года 84 субъекта страны получат 100 миллиардов рублей. Татарстан из этой суммы получил 2 миллиарда.

— в ближайшие два года 84 субъекта страны получат 100 миллиардов рублей. Татарстан из этой суммы получил 2 миллиарда. В 2,5 раза меньше общей стоимости строительства скоростной магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург — по данным «Фонтанки», она составляет более 459 миллиардов рублей.

— по данным «Фонтанки», она составляет более 459 миллиардов рублей. В 2,8 раза больше стоимости строительства трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов — 71,4 миллиарда рублей.

— 71,4 миллиарда рублей. На такую же сумму выросли расходы на строительство инфраструктуры в России из-за инфляции и неизрасходованных денег.

Фото: Максим Платонов

На эти деньги можно построить шесть Вознесенских трактов в Казани — стоимость реализации проекта, по предварительным данным, оценивается в 31 миллиард рублей.

— стоимость реализации проекта, по предварительным данным, оценивается в 31 миллиард рублей. Аналогичную сумму получат регионы из федерального бюджета до 2024 года на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов .

на приведение в нормативное состояние . В два раза меньше, чем получила Москва на строительство объектов улично-дорожной сети в 2018—2020 годах — 404,6 миллиарда рублей.

Дарья Пинегина