Банный комплекс в центре Казани выставили на продажу за 7 миллионов рублей

7 миллионов за готовый банный бизнес

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу банный комплекс «Сиберия». Владелец оценил свой бизнес ровно в 7 миллионов рублей. Баня находится в центре Казани, в Старо-Татарской слободе — на ул. Габдуллы Тукая, 113а.

Собственник банного комплекса, а это, согласно сайту, индивидуальный предприниматель Титова Татьяна Юрьевна, оценивает его как «готовый бизнес премиального класса». Причины, по которым она решила передать свой проект другому человеку, в объявлении не указаны.

Как удалось выяснить «Реальному времени», продавец сейчас живет в своем родном городе, Альметьевске. Там он построил другой банный комплекс, из-за чего успевать справляться с бизнес-делами в Казани стало сложнее. По данным интернет-газеты, речь, вероятно, идет о банном комплексе «Сосновые бани».

«Потолок» ценника в «Сиберии» — 50 тысяч. Фото saunikazan.ru

В объявлении говорится, что клиентам «Сиберии» предлагаются оздоровительные процедуры и комплексные программы парения. «Потолок» ценника в «Сиберии» — 50 тысяч. За эту сумму может отдохнуть компания из шести человек.

Цена в начале года была на 2 миллиона выше

Стоит отметить, что казанскую «Сиберию» выставляют на продажу не в первый раз. Аккаунт, от лица которого размещено объявление, публиковал его в начале текущего года. В феврале 2021-го бизнес оценили в 9 миллионов рублей — на 2 миллиона больше актуального ценника.

Скриншот

Описание объявления с ценой в 9 миллионов рублей точь-в-точь повторяет актуальное предложение по покупке банного комплекса. Однако оно было снято с продажи — находится в категории «завершенных». Как выяснило «Реальное время», сейчас «Сиберия» продается по себестоимости — за сумму, которую владелец вложил в нее.

Казанцы интересуются арендой бань

Отметим, что после того как с 30 октября Татарстан перешел на режим нерабочих дней до улучшения эпидемиологической обстановки, баням запретили работать в ночное время. Вместе с этим их сотрудники, как и работники учреждений ряда других категорий, должны были до 6 декабря пройти обязательную вакцинацию против COVID-19, которую в республике ввели с 11 октября.



Посетители в бани могут попасть и без QR-кода, имея медотвод от вакцинации против коронавируса. Обязательное условие — банный комплекс должен находиться вне торгового центра, куда, напомним, пускают лишь при наличии QR-кода.

Посетители в бани могут попасть и без QR-кода, имея медотвод от вакцинации против коронавируса. Фото: Максим Платонов

К слову, бани пользуются популярностью у жителей Казани. Интерес к ним растет ближе к Новому году. Так, например, в конце ноября 2021-го у казанцев вырос спрос на аренду бани на 281% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Банные процедуры, как выяснил сервис «Авито.Услуги», являются одними из самых популярных зимних развлечений у жителей третьей столицы России.



Татьяна Демина