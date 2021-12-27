Умер режиссер «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Валле

В возрасте 58 лет умер режиссер и продюсер Жан-Марк Валле. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя режиссера.

Причина смерти пока неизвестна.

Валле снял драму «Далласский клуб покупателей» с Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях, которые получили премию «Оскар». Всего же фильм был номинирован шесть раз. Сериал «Большая маленькая ложь», который также проставил Валле, получил премию «Эмми» в 2017 году в категории «Лучший мини-сериал».

Среди других работ режиссера — фильмы «Разрушение», «Дикая» и «Кафе де Флор».