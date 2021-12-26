Новости общества

18:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане перекроют участок федеральной автодороги Р239 из-за погодных условий

14:55, 26.12.2021 1
В Татарстане перекроют участок федеральной автодороги Р239 из-за погодных условий
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня с 16.00 в Татарстане будет перекрыт участок федеральной автодороги Р239 в связи с погодными условиями. Об этом сообщается в официальном аккаунте Чистопольского муниципального района.

Для движения всех видов транспорта будет закрыт участок с с 398 км по 670 км. Как долго продлятся ограничения, пока неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что участок трассы М-5 в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области перекрыли для движения автобусов, грузового транспорта и такси из-за непогоды. Ограничения ввели с 7 часов утра 26 декабря.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:25
    Чиновникам надо как во времена СССР посадить лесопасадки.а наши чинуши все посадки пилят. Было бы посадки то не пришлось бы дороги перекрывать.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также