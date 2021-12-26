В Татарстане перекроют участок федеральной автодороги Р239 из-за погодных условий

Сегодня с 16.00 в Татарстане будет перекрыт участок федеральной автодороги Р239 в связи с погодными условиями. Об этом сообщается в официальном аккаунте Чистопольского муниципального района.

Для движения всех видов транспорта будет закрыт участок с с 398 км по 670 км. Как долго продлятся ограничения, пока неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что участок трассы М-5 в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области перекрыли для движения автобусов, грузового транспорта и такси из-за непогоды. Ограничения ввели с 7 часов утра 26 декабря.

Дарья Акимова