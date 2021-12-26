На Украине поставят на воинский учет беременных и женщин с детьми

На Украине под воинский учет попадут беременные и женщины с маленькими детьми. Об этом сообщается в соцсетях главного управления разведки Минобороны страны.

Уточняется, что при постановке на учет будет учитываться состояние здоровья обязанных нести военную службу женщин и их семейные обстоятельства, так же как и в случае с мужчинами.

Также отмечается, что до конца 2022 года Генштаб Вооруженных сил Украины проведет анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на учете.

Чуть раньше в стране вступил в силу новый приказ с перечнем отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Он содержит 35 профессиональных направлений и коснется сотен тысяч гражданок Украины.

Недавно Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра транспорта РФ Виталия Савельева и его заместителя. Их подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Дарья Акимова