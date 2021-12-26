Казанский бар «Паранойя» объявил о закрытии

Казанский бар «Паранойя» закрывается из-за многочисленных штрафов от Роспотребнадзора и долгов. Об этом заявил один из основателей заведения на своей странице в Instagram.

«Бар мы открывали вдвоем, закрываю я его один. С кучей долгов, штрафов и несбывшихся ожиданий. Надеюсь получится где-то достать бабки и не сесть. Хотелось бы попросить у всех прощения, чьих надежд, авансов и доверия я не оправдал», — говорится в тексте поста.

Фото: instagram.com/paranoia.kzn

Заведение «Паранойя» с ее витринно-прилавковой концепцией рынка не может быть на карте Казани, отметил он. Бар будет работать до 10 января.



В сентябре «Паранойю» оштрафовали на 30 тысяч рублей за работу после полуночи. А в декабре заведение закрыли на 15 суток за отсутствие разметки на танцполе.