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В Казани сегодня произошел пожар в частном доме

14:10, 25.12.2021
В Казани сегодня произошел пожар в частном доме
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в 12.31 поступило сообщение о пожаре в Казани, на улице Кооперативной. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

По имеющимся данным, загорелся двухэтажный частный дом и надворные постройки, была угроза пожара в соседних строениях. По словам соседей, в здании никто не проживал.

На месте работают 3 ствола «Б», 3 звена газодымозащитников пожарной охраны. В 13.57 открытое горение было ликвидировано.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне в Астрахани в реанимации областной инфекционной больницы произошел пожар. Два человека погибли.

Дарья Акимова
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