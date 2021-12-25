В Казани сегодня произошел пожар в частном доме

Сегодня в 12.31 поступило сообщение о пожаре в Казани, на улице Кооперативной. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

По имеющимся данным, загорелся двухэтажный частный дом и надворные постройки, была угроза пожара в соседних строениях. По словам соседей, в здании никто не проживал.

На месте работают 3 ствола «Б», 3 звена газодымозащитников пожарной охраны. В 13.57 открытое горение было ликвидировано.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

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Дарья Акимова