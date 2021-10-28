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В Кировском районе Казани произошла авария на сетях «Водоканала»

20:30, 28.10.2021
В Кировском районе Казани произошла авария на сетях «Водоканала»
Фото: t.me/kirmosinfo

В Кировском районе Казани в первой половине дня произошла авария на сетях МУП «Водоканал». Сейчас ведутся работы по ее устранению.

Без воды остаются дома по улицам: Восстания, Серова, Батыршина, Кулахметова, Фрунзе, Чкалова, Краснококшайская, д.162,154,170, Г. Баруди, Повстанческая.

Фото: t.me/kirmosinfo

Бригада будет работать над устранением аварии всю ночь. Предварительные сроки окончания работ: утро завтрашнего дня. Телефон аварийной службы 231-62-60, сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

В сентябре прорыв водопровода произошел в поселке Залесный Кировского района города.

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