В Кировском районе Казани произошла авария на сетях «Водоканала»
В Кировском районе Казани в первой половине дня произошла авария на сетях МУП «Водоканал». Сейчас ведутся работы по ее устранению.
Без воды остаются дома по улицам: Восстания, Серова, Батыршина, Кулахметова, Фрунзе, Чкалова, Краснококшайская, д.162,154,170, Г. Баруди, Повстанческая.
Бригада будет работать над устранением аварии всю ночь. Предварительные сроки окончания работ: утро завтрашнего дня. Телефон аварийной службы 231-62-60, сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.
В сентябре прорыв водопровода произошел в поселке Залесный Кировского района города.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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