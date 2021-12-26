В Казани в субботу прошла Республиканская новогодняя елка

Фото: Максим Платонов

В субботу в Казани прошла Республиканская новогодняя елка. В празднике приняли участие около восьми тысяч ребят из Татарстана, отличившихся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Об этом сообщается на сайте Минмолодежи РТ.

Мероприятие проходило в «Баскет-холле». Участников поприветствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Трансляцию можно было посмотреть онлайн. Само представление прошло в формате мюзикла под названием «Новый год. Перезагрузка». Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, что мюзикл завершился показом фотографий татарстанских семей. По ее словам, таким образом организаторы хотели подчеркнуть, что виртуальный мир не заменит реальный.

Министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов добавил, что дети могли участвовать в мюзикле, используя специальный qr-код. С помощью него можно было зажечь огни новогодней елки или проголосовать за любимую спортивную команду.

После окончания праздника все участники получили по сладкому подарку.

Фото: Максим Платонов

Также в воскресенье в Нижнекамске в парке «Нефтехимиков» открылась новогодняя елка и ледяной городок. Гостей праздника встречали Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами.

Дарья Акимова