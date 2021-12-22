В селе Черемшанского района Татарстана открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Карамышеве Черемшанского района Татарстана открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, ставший двенадцатым в районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.



В модульный фельдшерско-акушерский пункт было вложено почти 4 млн рублей. Он произведен в Азнакаеве и собран специалистами общества «Капитан».

На церемонии открытия присутствовали глава Черемшанского муниципального района Фердинат Давлетшин, руководитель исполкома района Ильфат Шайдуллин, главврач ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница» Лилия Муртазина, глава Карамышевского сельского поселения Ильдар Фатхутдинов.

Фото: cheremshan.tatarstan.ru

В Высокогорском районе Татарстана открылась новая поликлиника, которую местные жители ждали еще с 2016 года. В поликлинике будут обслуживать 50 тысяч жителей района. Новая поликлиника начнет работать еще до Нового года.



Маргарита Головатенко