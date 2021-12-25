В Казани прокуратура начала проверять сообщения о том, что пьяная мать задавила младенца

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверять сообщения о том, что в поселке Аметьево пьяная мать придавила насмерть младенца. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, в том числе благополучие семьи и надлежащее исполнение родительских обязанностей. Прокуроры дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. После этого будет решаться вопрос об ответственности виновных.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

По сообщениям СМИ, 30-летняя пьяная женщина решила покормить сына грудью, уснула и придавила его во сне. Она была настолько пьяна, что даже собутыльники не смогли ее разбудить. Женщина пришла в себя только с помощью нашатырного спирта.



В начале декабря Советский районный суд Казани арестовал 31-летнюю местную жительницу Алену Епанешникову, которая издевалась над своей дочерью и снимала это на видео. Она подозревается в истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Татьяна Леухина