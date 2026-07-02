В Татарстане после схода вагонов восстановили движение поездов на перегоне Арск — Корса

Железнодорожники открыли движение по второму пути, после чего поезда начали курсировать по обоим направлениям в штатном режиме

Фото: Максим Платонов

Движение поездов на перегоне Арск — Корса в Татарстане полностью восстановлено. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.

Работы на участке завершились в 15:14 по московскому времени. Железнодорожники открыли движение по второму пути, после чего поезда начали курсировать по обоим направлениям в штатном режиме. В ГЖД уточнили, что в настоящее время все задержанные ранее поезда введены в график.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Напомним, что ночью в Арском районе Татарстана два вагона хозяйственного поезда сошли с рельсов, что привело к задержкам пяти пассажирских поездов и двух электричек. Инцидент произошел в 03:53 по московскому времени на составе из 61 вагона. В 05:15 было организовано реверсивное движение по свободному пути, а для подъема вагонов был направлен восстановительный поезд.

Наталья Жирнова