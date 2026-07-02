Первым замминистра цифрового развития Татарстана стал Альберт Яковлев

Он почти семь лет занимал должность замминистра и курировал вопросы ИТ-инфраструктуры, связи и информационной безопасности

Первым замминистра цифрового развития Татарстана стал Альберт Яковлев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого Яковлев почти семь лет занимал должность замминистра и курировал вопросы ИТ-инфраструктуры, связи и информационной безопасности. В ведомстве отметили: сейчас на первый план вышла задача по обеспечению качественной и бесперебойной связи населению. От этого зависит безопасность граждан, работа ключевых предприятий и всей инфраструктуры региона.

— Благодарю раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, руководство республики и министра цифрового развития Татарстана Илью Сергеевича Начвина за оказанное высокое доверие. Рад быть частью сильной и профессиональной команды, — заявил он.

В ИТ-сфере чиновник работает 28 лет. Он начинал с должности инженера в «Казанской ГТС». В 2001—2019 годах занимал руководящие посты в «Таттелекоме», затем руководил зональным узлом связи в Альметьевске. В команду Минцифры он входит с ноября 2019 года.



Галия Гарифуллина