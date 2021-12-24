Подавший в суд на Деда Мороза юрист пожелал, чтобы Путин пришел на суд в качестве представителя

Фото: кадр стрима

Юрист Игорь Мирзоев, подавший в суд на Деда Мороза, объяснил суть искового заявления в утреннем стриме «Летучка» телеканала RT.



По его словам, за волшебником стоит реальная организация — АО «Дед Мороз», образованная в 1998 году и существующая 23 года. За это время организация, декларирующая исполнение новогодних желаний любого гражданина РФ, не подарила юристу ни одного подарка. Мирзоев решил обязать организацию «исполнить свои публичные обязательства».

Одной из мечт Мирзоев назвал знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным: «Если он [Владимир Путин] придет на суд в качестве представителя Деда Мороза, то, можно сказать, Дед Мороз частично уже реабилитируется в моих глазах».

Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что адвокат из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза из-за того, что тот не исполняет его желания в течение 23 лет, глава государства напомнил, что он тоже юрист из Питера и может выступить адвокатом Деда Мороза. По его словам, он напомнил бы коллеге, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам.

Маргарита Головатенко