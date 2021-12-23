Путин: Дед Мороз дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции поблагодарил Деда Мороза за то, что может встречаться с населением в статусе главы государства. Еще большую благодарность за это он выразил гражданам России.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что адвокат из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза из-за того, что тот не исполняет его желания в течение 23 лет, глава государства напомнил, что он тоже юрист из Питера и может выступить адвокатом Деда Мороза.

По его словам, он напомнил бы коллеге, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.