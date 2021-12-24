На проектную документацию для строительства двух школ «Адымнар», детсада и бассейна направят 38 млн рублей

На выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации для строительства пяти объектов в Татарстане направят более 38 миллионов рублей из республиканского бюджета. Среди них школы полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Альметьевске и Нижнекамске. Каждая из них рассчитана на 1 224 ученика.

Часть средств из 38 миллионов рублей пойдет на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации для строительства еще трех объектов:

школы на 1 224 учащихся в микрорайоне «Мирный» в Зеленодольске;

дошкольной образовательной организации по ул. Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани (59-й квартал);

крытого плавательного бассейна в Заинске.

Выполнить требуемые работы необходимо в течение четырех месяцев с момента заключения государственного контракта. Заказчиком выступает Главстрой РТ, следует из документации на портале госзакупок.

По последним данным, школы «Адымнар» в Нижнекамске и Альметьевске строятся строго по графику, проводятся строительно-монтажные работы на уровне третьего этажа. Ввести их в эксплуатацию планируется в августе 2022 года. Их строительству дали старт в сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.



Татьяна Демина