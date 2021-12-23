Ученые заявили, что при заражении «омикроном» риск госпитализации намного ниже, чем при других штаммах
При заражении омикрон-штаммом коронавируса риск госпитализации значительно понижается по сравнению с дельта-вариантом. К такому выводу пришли британские ученые.
Как рассказала глава Агентства безопасности здоровья Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис, пациенты, которые заражаются «омикроном», значительно меньше рискуют оказаться в больнице, чем заболевшие другими вариантами вируса.
Так, вероятность того, что заболевший «омикроном» попадет в больницу, ниже на 50—70%, чем при заболевании «дельтой», сообщает «Интерфакс».
Сегодня глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что хотя «омикрон» и распространяется гораздо активнее, чем другие штаммы, нет данных о том, что новый штамм коронавируса является более опасным.
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А какой вывод надо сделать из этого сообщения? Риск намного ниже, но... необходимо привитваться и прививаться? Буквально, до потери пульса.
Итоги санитарной тирании очень плачевны. Буквально. И никакой санитарной правосубъектности и самостоятельности у целых государств!