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Ученые заявили, что при заражении «омикроном» риск госпитализации намного ниже, чем при других штаммах

22:39, 23.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Ученые заявили, что при заражении «омикроном» риск госпитализации намного ниже, чем при других штаммах
Фото: realnoevremya.ru

При заражении омикрон-штаммом коронавируса риск госпитализации значительно понижается по сравнению с дельта-вариантом. К такому выводу пришли британские ученые.

Как рассказала глава Агентства безопасности здоровья Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис, пациенты, которые заражаются «омикроном», значительно меньше рискуют оказаться в больнице, чем заболевшие другими вариантами вируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Так, вероятность того, что заболевший «омикроном» попадет в больницу, ниже на 50—70%, чем при заболевании «дельтой», сообщает «Интерфакс».

Сегодня глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что хотя «омикрон» и распространяется гораздо активнее, чем другие штаммы, нет данных о том, что новый штамм коронавируса является более опасным.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Ох, уж, эти британские учёные. О прививках от ковида детям тоже говорили они, что не требуются... и приняли решение прививать всех поголовно...

    А какой вывод надо сделать из этого сообщения? Риск намного ниже, но... необходимо привитваться и прививаться? Буквально, до потери пульса.

    Итоги санитарной тирании очень плачевны. Буквально. И никакой санитарной правосубъектности и самостоятельности у целых государств!
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