Ученые заявили, что при заражении «омикроном» риск госпитализации намного ниже, чем при других штаммах

При заражении омикрон-штаммом коронавируса риск госпитализации значительно понижается по сравнению с дельта-вариантом. К такому выводу пришли британские ученые.

Как рассказала глава Агентства безопасности здоровья Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис, пациенты, которые заражаются «омикроном», значительно меньше рискуют оказаться в больнице, чем заболевшие другими вариантами вируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Так, вероятность того, что заболевший «омикроном» попадет в больницу, ниже на 50—70%, чем при заболевании «дельтой», сообщает «Интерфакс».

Сегодня глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что хотя «омикрон» и распространяется гораздо активнее, чем другие штаммы, нет данных о том, что новый штамм коронавируса является более опасным.

Диана Жиленкова