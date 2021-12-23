СК возбудил уголовное дело из-за проблем с поставками угля в Локтевском районе Алтайского края

В СУ СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело о ненадлежащем обеспечении теплоснабжением жителей Локтевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в период начала отопительного сезона этой осенью в Локтевском районе случились перебои с поставками угля для местных жителей. Они многократно жаловались на холод в домах. Тем не менее вопрос по теплоснабжению своевременно не решили. До сих пор местные жители не могут приобрести уголь в необходимом количестве.

Фото: sledcom.ru

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователям предстоит выяснить причины, по которым начало отопительного сезона было сорвано и др.

Сегодня на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал проверить информацию о возможных сбоях с проведением отопительного сезона в стране.

Диана Жиленкова